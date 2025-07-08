До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 липня 2025 року.
Завершилася 1230 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Вранці росія двічі атакувала Харків, внаслідок чого постраждали 82 людини, зокрема діти. Також у лікарні після важкого поранення померла жінка. Під атакою російських дронів було й Запоріжжя, де окупанти влучили в будівлю університету. У Сухопутних військах згодом повідомили, що під час цих ударів дрони влучили в будівлі ТЦК
🔸 Кабмін запровадив нову виплату під назвою «Пакунок школяра». Гроші можна витратити виключно в безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи
🔸 Bloomberg із посиланням на неназване джерело писало, що Зеленський обговорив із Трампом заміну українського посла у Вашингтоні. Серед імовірних кандидатів — Денис Шмигаль, Ольга Стефанішина, Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко
🔸 Бійці ГУР атакували Ільський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї рф. Унаслідок атаки БпЛА на обʼєкт відбулося влучання в один із технологічних цехів підприємства. Також уражено завод з виробництва боєприпасів у Московській області. В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області рф. На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.
🔸Звільнений путіним міністр транспорту рф Роман Старовойт скоїв самогубство , заявили у слідчому комітеті росії. Тіло 53-річного Старовойта з вогнепальним пораненням виявили у понеділок у його власному автомобілі в Одинцовському міському окрузі. Раніше у понеділок, 7 липня, путін підписав указ про відставку Старовойта з посади голови Мінтрансу. Формулювання про причини звільнення чиновника в документі не було.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села.
На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 97.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Бунякине, Петрушівка, Покровка, Біла Береза, Тур’я, Бачівськ, Хутір Михайлівський, Порозок, Клюси, Ромашкове Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожих атаки, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала п’яти ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог сім разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та у бік Кутьківки, три боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Голубівки, отримали відсіч.
На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки й Ольгівки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.
На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки. Три штурмових дії загарбників наші захисники відбили, ще один бій триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 40 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 37 атак.
На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще вісім боєзіткнень на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки, ще одну атаку противника українські захисники вже відбили.
На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки, в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки. Авіація агресора завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Приморському.
На Придніпровському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Козацьке.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Провів сьогодні Ставку. Доповіді щодо фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо – наші дії на російській території в прикордонні: Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів – ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрям, хто розробляє відповідні рішення. Продовжуємо роботу й для протидії ударам із повітря. Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронове ППО – на сьогодні головний пріоритет, і ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів і перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями.
Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і в них у країнах працювало максимально – для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни – для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами та з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. Українські представники в межах конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз – для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато росія очікує саме від застосування «шахедів». Не так багато в них залишилося способів затягнути війну, і російсько-іранські дрони – один із цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам.
І, звісно, дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо «петріотів» і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі «Рамштайну» в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність «Рамштайну», і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості.
Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч. Я очікую абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні.
Говорив із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії – вона була сьогодні з візитом в Україні. Важливо, що Швейцарія підтримує санкційний тиск на росію за війну, і ми маємо продовжувати зміцнювати абсолютно все, що обмежує російські можливості воювати. Говорили з представницею Швейцарії про повернення українців із російської неволі, зокрема наших українських дітей, які зараз у руках російської системи. Україна розраховує на приєднання Швейцарії до глобальної коаліції з повернення українських дітей та відповідну спільну роботу з Україною та учасниками цієї коаліції.
Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців – нашу Національну поліцію України, також прокуратуру. Оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині, у Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним. Більш ніж 80 людей постраждали, багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки – вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо.
І ще одне.
Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!