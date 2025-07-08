У першому півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться головна сенсація турніру Флуміненсе та претендент на трофей Челсі. Зустріч на легендарному стадіоні у Нью-Джерсі обіцяє стати справжнім протистоянням стилів — південноамериканського драйву проти європейської сили.

ВІВТОРОК, 8 ЛИПНЯ, 22:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Флуміненсе знову доводить, що дух південноамериканського футболу ще жевріє. Переможці Копа Лібертадорес вийшли до плейофу мундіаля з другого місця у групі, але вже у 1/8 фіналу здивували всіх, вибивши Інтер із рахунком 2:0, а у чвертьфіналі здолавши Аль-Хіляль (2:1), який перед цим сенсаційно пройшов Манчестер Сіті. Команда Ренато Гаушо не програє вже 11 матчів поспіль, а 5 з останніх 7 поєдинків завершила без пропущених м’ячів у другому таймі.

Ключовим героєм у південних американців є колумбієць Джон Аріас — мотор, мозок і серце атаки. Його креатив, дриблінг і пас на розріз ставлять на вуха оборону суперника. Також вражає досвід: у воротах — 44-річний Фабіо, а в обороні — легендарний Тіаго Сілва, який у цьому матчі зустрінеться з клубом, де провів останні успішні роки кар'єри в Європі. Попри відсутність дискваліфікованого Мартінеллі, команда з Ріо-де-Жанейро виглядає злагодженою та емоційно зарядженою створити ще одну сенсацію на цьому чемпіонаті світу.



Челсі приїхав до США вже з одним виграним трофеєм за підсумками сезону — перемогою в Лізі конференцій. І хоча груповий етап "сині" пройшли не без пригод — зокрема, поразка від Фламенгу (1:3) — у плейофі лондонці демонструють характер. У драматичному матчі проти Бенфіки команда Енцо Марески вигризла перемогу в овертаймі (4:1), а у чвертьфіналі переграла Палмейрас — 2:1 завдяки автоголу на 83-й хвилині.

Не можна ігнорувати й те, що форму набирає Коул Палмер, який забив перший м’яч у чвертьфіналі. В центрі поля після дискваліфікації повертається важливий гравець — Мойзес Кайседо. А лінія атаки підсилена Педру Нету — він має 3 голи на турнірі та вже став лідером за успішними обіграшами й створеними моментами. Через дискваліфікації не зіграють Ліам Делап і Леві Колвілл, що трохи звужує варіативність лондонців, але загалом глибина складу "синіх" залишається сильною перевагою.

Здавалось би, що фаворит в цій парі є досить очевидним. Але після непростої перемоги лондонців над Палмейрасом, все не так вже й однозначно. Особливо враховуючи той факт, що бразильці й досі не зазнали жодної поразки на турнірі. Більше того, в матчах з Боруссією та Інтером вони навіть не пропускали. А міланців взагалі впевнено перемогли у чвертьфіналі. Цілком ймовірно, що і зараз вони можуть кинути достойний виклик іменитому опоненту.

Прогноз FAVBET: індивідуальний тотал Флуміненсе більше (0,5) — 1.69