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Деталі співпраці з 37-річним аргентинцем невідомі.

Росаріо Сентраль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім вінгером Бенфіки Анхелем Ді Марією.

Деталі угоди із 37-річним аргентинцем не розголошуються.

El primer día del último sueño.

Angelito volvió a su casa. #BienvenidoÁngel 💙💛 pic.twitter.com/5QRyok1rqm — Rosario Central (@RosarioCentral) July 8, 2025

Нагадаємо, Анхель є вихованцем Росаріо Сентраля, звідки він у 2007 році перебрався до Бенфіки за вісім мільйонів євро.

"Я пишаюся всім, що зробив, але це ще не все. Повернутися додому після такого довгого часу – це щось особливе. Можливість знову жити у Росаріо, носити футболку Сентраля та бачити людей щасливими – це неймовірно. Я мріяв про це повернення досить довго.

Мрія повернутися була, я її здійснив, а наступна — стати чемпіоном. Сьогодні я тренувався з командою, я дивився у всі боки і не міг повірити, що я знову тут. Моя мрія стати чемпіоном і ми постараємося цього досягти.

Сентраль викладається на максимум і ми постараємося зробити все можливе. Наразі єдине, на чому ми зосереджені, — це чемпіонство, і ми докладемо всіх зусиль, щоб його досягти. Бока Хуніорс змусив мене відчути, що таке аргентинський футбол. А далі все залежить від мене, від того, що відбувається на полі, від того, що вимагає від мене тренер.

Я постараюся зробити все можливе, використати те, чого я навчився за свою кар'єру, і зробити свій внесок у кожен матч. Кожне тренування та матч навчили мене чомусь. Після цього все залежатиме від того, що тренер вимагатиме від мене, і від того, чи зможу я зробити свій внесок, щоб команда почувала себе комфортно.

Моя ідея — завершити кар'єру тут. Подивимося, коли. Я почуваюся добре, я у найкращій формі. Думаю, я показав це на Клубному чемпіонаті світу. Моє життя — це подолання перешкод та рух вперед", — сказав Ді Марія на прес-конференції клубу.

Також Ді Марія виступав за ПСЖ, Реал, Ювентус та Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Ді Марія провів 44 матчі, в яких забив 19 голів та віддав десять гольових передач.