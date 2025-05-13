"Джмелі" стежать за Майкі Муром та Хуаном Хіменесом.
Майкі Мур, Getty Images
13 травня 2025, 22:22
Боруссія Дортмунд продовжує шукати перспективне підсилення й додала до свого шортлиста двох молодих гравців — 17-річного англійця Майкі Мура з Тоттенгема та 19-річного аргентинця Хуана Хіменеса з Росаріо Сентраль.
За інформацією Sky Sport DE, дортмундський клуб уважно стежить за прогресом обох футболістів і вже встановив контакт із представниками гравців.
Водночас наголошується, що переговори перебувають на ранній стадії, і наразі жодних конкретних домовленостей немає.
Щодо Мура, то наразі більш імовірним вважається його трансфер у межах англійської Прем'єр-ліги. Хіменес залишається реалістичнішою опцією для Бундесліги.