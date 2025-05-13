Німеччина

"Джмелі" стежать за Майкі Муром та Хуаном Хіменесом.

Боруссія Дортмунд продовжує шукати перспективне підсилення й додала до свого шортлиста двох молодих гравців — 17-річного англійця Майкі Мура з Тоттенгема та 19-річного аргентинця Хуана Хіменеса з Росаріо Сентраль.

За інформацією Sky Sport DE, дортмундський клуб уважно стежить за прогресом обох футболістів і вже встановив контакт із представниками гравців.

Водночас наголошується, що переговори перебувають на ранній стадії, і наразі жодних конкретних домовленостей немає.

Щодо Мура, то наразі більш імовірним вважається його трансфер у межах англійської Прем'єр-ліги. Хіменес залишається реалістичнішою опцією для Бундесліги.