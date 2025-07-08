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Нещодавно Узбекистан вперше в історії вийшов на чемпіонат світу.

Узбекистан та Азербайджан подали спільну заявку до ФІФА на проведення чемпіонату світу-2027 для команд до 20 років.

"В останні роки, у зв'язку з проведеними в тюркомовних країнах реформами у сфері футболу, створеними умовами та авторитетом на міжнародній арені, футбольні асоціації Узбекистану та Азербайджану висунули свою спільну кандидатуру, висловивши впевненість у проведенні молодіжного чемпіонату світу на високому рівні.

Сьогодні разом з Азербайджаном Узбекистан готовий прийняти престижний турнір. В останні роки стадіони були приведені у відповідність міжнародним стандартам. Крім того, великим досвідом стане проведення азіатських турнірів U-20, U-23, першого в історії Центральної Азії чемпіонату світу з футзалу. Цей захід був визнаний президентом ФІФА Джанні Інфантіно найкращим мундіалем в історії.

Наша країна, як завжди, готова привернути увагу всього світу своєю гостинністю, професійним підходом, відданістю футболу і, звісно, ​​любов'ю футбольних уболівальників", — йдеться у повідомленні футбольної асоціації Узбекистану.

Раніше повідомлялося, що Узбекистан вперше в історії вийшов на чемпіонат світу.