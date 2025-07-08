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Перевага домашнього поля тепер — нагорода за виступ у групі.

УЄФА затвердила оновлений формат проведення плейоф у єврокубках, повідомляє видання Diario AS. Відтепер жеребкування більше не визначатиме, яка команда гратиме матч-відповідь удома. Це вирішуватиметься виключно на основі місця, яке клуб посів на груповій стадії.

Це правило набирає чинності з сезону 2025/26 і торкнеться не лише Ліги чемпіонів, а й Ліги Європи, Ліги конференцій та жіночої Ліги чемпіонів.

У новому форматі клуб, який фінішував вище на груповій стадії, отримає право зіграти матч-відповідь удома. Наприклад, якби правило діяло минулого сезону, Арсенал, а не Реал Мадрид, приймав би матч-відповідь 1/4 фіналу, адже "каноніри" посіли вище місце в таблиці.

Матч удома на стадії плейоф — це серйозна тактична перевага, яка може стати вирішальною.