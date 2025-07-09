Завершилася 1231 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Акціонерне товариство «Мономах», яке є власником низки відомих чайних брендів в Україні, звинуватили у співпраці з росією під час повномасштабної війни. Сама компанія ці закиди заперечу

🔸 Зеленський відповів на петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Він заявив, що законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада, тож пропозиції, викладені в петиції, направили до парламенту

🔸 Менш ніж через місяць після повернення з полону, помер 57-річний український військовий Валерій Зеленський, якого звільнили з неволі під час травневого обміну «1000 на 1000»

🔸 Трамп оголосив, що його країна надішле Україні додаткове озброєння після того, як нещодавно призупинила постачання допомоги: "Ми збираємося надіслати ще зброї. Ми мусимо — їм потрібно мати змогу захищатися. […] Вони зазнають дуже сильних ударів".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом, від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, здійснив 260 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі три атаки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, шість боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 177 окупантів, з яких 118 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один БТР, автомобіль, 13 одиниць мототехніки, гармату, 11 БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену управління БпЛА. Крім того, уражено автомобіль, п’ять гармат та міномет російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль. Ще вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивають один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Плавні, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 1-ої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна та 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Кілька важливих рішень за цей день. Передусім сьогодні я підписав укази про відзначення званням Героя України Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера, також уже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Карвацького, сам указ щодо нього буде після завершення відповідних експертиз. І важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше й більш ґрунтовно. На жаль, зараз рідним воїнів і самим воїнам доводиться надто довго очікувати на заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись із цими процесами. Сьогодні провів нараду з нашими військовим командуванням – Головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті та наших операцій, зокрема на російській території. Я вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта, у блокуванні російської логістики. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних. Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону. Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії. Говорив сьогодні ж із Головою Верховної Ради України – потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін. Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом. І ще одне. Ми продовжуємо нашу санкційну роботу в Україні. Сьогодні є пакет санкцій проти компаній із Китаю, які, на жаль, постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема «шахедів». Чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих «шахедах». Ми будемо говорити про це також із нашими партнерами – щоб вони підтримували українські санкції. Є й нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції – ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо й надалі зміцнювати наш тиск. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!"

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!