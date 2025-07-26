Інше

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Букмекери вважають, що найбільш імовірним новим клубом Алехандро Гарначо після літнього трансферного вікна є Челсі. Саме на трансфер у стан "синіх" виставлено найнижчі коефіцієнти — від 1.57 до 1.82, що свідчить про високу впевненість аналітиків у цьому сценарії.

Водночас варіант, за якого він залишиться у Манчестер Юнайтед, також розглядається серйозно — коефіцієнти на це коливаються в межах 4.5–5.5. Серед цікавих альтернатив — Наполі, перехід в який оцінюється у 3.0–8.0.

Розглядається й можливість переїзду до Саудівської Аравії — коефіцієнт на перехід в будь-який клуб звідти становить 9–21. Такий трансфер буде доволі неочікуваним, але враховуючи коефіцієнти не є нереальним.

Астон Вілла також фігурує у списках, із котируваннями 8–13, а Атлетіко Мадрид, звідки Гарначо перебрався в Манчестер, має шанси з коефіцієнтами 5–13.

Також розглядаються наступні варіанти:



Баєр Леверкузен — 7–15

Тоттенгем — 13–21

Барселона — 13–26

Арсенал — 15–34

ПСЖ — 21–26

Мілан — 21–26

Будь-який французький клуб — 26