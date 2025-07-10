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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 9 липня 2025 року.

ПСЖ впевнено крокує до історичного трофею — у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 команда Луїса Енріке без шансів розгромила мадридський Реал із рахунком 4:0.

Паризький клуб влаштував справжню зливу голів ще в першому таймі завдяки дублю Фабіана Руїса та голу+асисту від Усмана Дембеле, який зробив чергову гучну заявку на Золотий м'яч.

Реал Мадрид, який йшов на цьому турнірі взагалі без поразок, виглядав розгубленим на тлі блискавичної атаки ПСЖ та серйозних кадрових втрат у своєму таборі в лінії оборони.

Крапку ж в цій односторонній зустрічі поставив Гонсалу Рамуш на 87-й хвилині, довершивши погром "королів" клубного мундіалю у прощальній грі легенди "вершкових" Луки Модрича.

Таким чином, ПСЖ виходить до фіналу КЧС-2025, де 13 липня зустрінеться з лондонським Челсі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Мадрид у рамках 1/2 фіналу КЧС-2025:

ПСЖ — Реал Мадрид 4:0

Голи: Руїс, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 87



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш (Лі Кан Ін, 80) — Невеш, Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 66) — Дуе (Маюлю, 66), Дембеле (Рамуш, 59), Кварацхелія (Баркола, 59).



Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Мілітао, 64), Рюдігер, Ф. Гарсія — Гюлер (Васкес, 84), Чуамені, Беллінгем (Модрич, 64) — Мбаппе, Г. Гарсія (Карвахаль, 71), Вінісіус (Діас, 65).



Попередження: Невеш — Чуамені, Карвахаль