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Форвард Наполі не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії.

Нападник Наполі Віктор Осімген вдруге поспіль відхилив пропозицію від саудівського Аль-Хіляля, повідомляє The Sun. Клуб із Про Ліги двічі звертався до нігерійця з конкретними умовами контракту, але отримав відмову.

Тепер, за інформацією джерел, Аль-Хіляль змінює вектор пошуків і переключає увагу на інших форвардів. У списку інтересів — Філіп Матета з Крістал Пелас і Беньямін Шешко, що виступає за РБ Лейпциг.

Натомість сам Осімген, схоже, має чітке бачення свого майбутнього. За словами авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Віктор уже повідомив керівництву Наполі про своє бажання перейти в Галатасарай, де провів попередній сезон на правах оренди.

У Туреччині нігерієць швидко став лідером команди, забивши 37 голів у 41 матчі, і висловив готовність залишитися на довший термін.

Галатасарай вже зробив другу офіційну пропозицію — згідно з пунктом про відступні, клуб згоден заплатити 75 мільйонів євро. Єдине прохання стамбульців — здійснити виплати протягом п’яти років. Рішення тепер за Наполі, який має оцінити фінансову доцільність угоди.