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Київський клуб не включив Рамадані в свої плани на найближче майбутнє.

8 липня відбувся матч першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому зустрілися валлійський Нью-Сейнтс та македонська Шкендія. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю — 0:0.

У складі гостей з перших хвилин на полі з'явився 22-річний півзахисник Решат Рамадані, який належить київському Динамо. Гравець провів увесь матч, підтверджуючи свій статус ключового гравця команди.

Рамадані провів минулий сезон на правах оренди у Шкендії, де зіграв 34 матчі у всіх турнірах і забив один гол. Оренда завершилася 30 червня, після чого футболіст мав повернутися до України.

Однак вже 8 липня Решат вийшов у стартовому складі Шкендії — це свідчить про те, що сторони, ймовірно, домовилися про продовження орендної угоди. Київське "Динамо" поки офіційно не коментує майбутнє півзахисника. За даними Transfermarkt, Рамадані залишатиметься в македонському клубі щонайменше до червня 2026 року.