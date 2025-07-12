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Іспанець відзначив італійського фахівця.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні фінального матчу Клубного чемпіонату світу з лондонським Челсі. Цитує іспанського фахівця The Guardian.

"Мареска — тренер, який мені подобається. Мені подобається, як він грає з м'ячем. У них багато індивідуально сильних гравців, але також є справжнє відчуття обов'язку. Вони трохи схожі на нашу команду. Челсі теж фізично сильні. Це буде дуже рівна та складна гра.

Челсі виграв Лігу конференцій, вони посіли четверте місце в чемпіонаті, команда стрімко зростає. У них є чудові технічні гравці та сильний тренер, який мені дуже подобається за те, як вони намагаються грати з глибини, завжди пресингують та хочуть атакувати.

Це дуже згуртована команда, яка провела сенсаційний сезон. В нас непростий суперник, і це не формальність або щось у цьому роді. Ми підійдемо до фінального матчу на 100% сфокусованими, щоб завершити історичний сезон позитивно", — заявив Енріке.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.