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Шалена спека в Нью-Джерсі.

Капітан лондонського Челсі Енцо Ернандес висловився про погодні умови напередодні фіналу Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ. Цитує аргентинця TNT Sports.

"Спека стоїть неймовірна. Днями в мене трохи запаморочилося в голові і мені довелося сісти на газон та попросити про допомогу.

Правда полягає в тому, що грати за такої температури дуже небезпечно. Це позначається і на видовищності самої гри, і на комфорті вболівальників, які прийшли на стадіон, і на сприйнятті людей, які дивляться матч вдома. Швидкість гри вже не та, футбол здається повільним.

Сподіваємося, що наступного року щось змінять із часом початку матчів, і футбол буде видовищним та цікавим", — сказав Фернандес.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.