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Легендарний тренер повідомив, що більше не хворий на онкологію.

Відомий голландський тренер Луї ван Гал розповів, що йому вдалося здолати рак простати. Про це 73-річний фахівець повідомив в інтерв’ю Voetbal International.

"Два роки тому мені провели кілька операцій. Тоді все було дуже серйозно. Терапія була катастрофічною – після кожного сеансу я мав усі можливі побічні ефекти. Але зрештою все владналося, зараз я проходжу обстеження кожні кілька місяців, усе добре. Я стаю сильнішим", – зазначив ван Гал.

Колишній наставник Барселони, Аякса, Баварії, Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів також додав, що готовий розглянути пропозиції від національних команд, однак у клубному футболі працювати більше не планує.

За свою тренерську кар’єру ван Гал здобув 20 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів-1994/95 з Аяксом та бронзові медалі ЧС-2014 зі збірною Нідерландів.