Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев'ю вирішального матчу Клубного чемпіонату світу, який пройде 13 липня та розпочнеться о 22:00.
Челсі - ПСЖ, DAZN
13 липня 2025, 08:20
У фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться володар Ліги конференцій Челсі та тріумфатор Ліги чемпіонів ПСЖ — матч, що відбудеться 13 липня у Нью-Джерсі, стане першим завершенням оновленого 32-командного формату турніру і, можливо, має шанси стати історичним.
НЕДІЛЯ, 13 ЛИПНЯ, 22:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN
Для лондонців цей турнір став справжнім викликом — після поразки від Фламенгу на груповому етапі команда Енцо Марески впевнено пройшла плейоф: екстра-тайми проти Бенфіки, перемога над Палмейрасом, а в півфіналі — подвійний удар від Жуана Педру у ворота його рідного клубу Флуміненсе. Саме новачок став несподіваним героєм, чудово вписавшись у побудову атакувальної гри Марески.
"Сині" вже здобули титул Ліги конференцій і повернулися до Ліги чемпіонів, а тепер стоять за крок від ще одного міжнародного трофею. І це попри складний старт сезону та часті кадрові втрати. У фіналі Мареска зможе розраховувати на Кайседо, Колвілла та Джеймса, хоча Лавія та Бадьяшиль залишаються під питанням. Тим не менш, форма команди на турнірі дає вболівальникам підстави для оптимізму — 5 перемог у 6 матчах і цілком злагоджений малюнок гри.
Парижани тим часом проводять один із найкращих сезонів у своїй історії. Після поразки від Ботафогу в першому матчі команда Луїса Енріке рознесла всіх суперників у плейофі: 4:0 проти Інтера Маямі, 2:0 над Баварією, і зрештою — знищення мадридського Реала у півфіналі з рахунком 4:0. Без жодного пропущеного м’яча за три матчі. Ось така потужність.
Фінал Ліги чемпіонів проти Інтера завершився з рахунком 5:0, а Кубок Франції команда виграла з трьома забитими у фіналі — усе це свідчить про фантастичну форму команди. Дембеле, Руїс, Кварацхелія, Дуе — атакувальна лінія ПСЖ виглядає грізно, і навіть без дискваліфікованих Пачо та Ернандеса парижани демонструють неймовірну збалансованість і темп.
Несподіванки не сталося — у фіналі Клубного чемпіонату світу зіграють саме ті команди, які всі і очікували там побачити, коли з'явилася сітка плейофу. Челсі відверто пощастило із суперниками і важко оцінити справжню силу лондонців. А от ПСЖ, дійсно, обігравали топконкурентів — Атлетіко, Баварію та Реал. ПСЖ — найкраща команда світу 2025 року і перемога на Клубному чемпіонаті світу буде логічним завершенням сезону. А тому краще нічого не вигадувати, а поставити на перемогу парижан
Прогноз FAVBET: перемога ПСЖ — 1.63
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Палмер, Нкунку — Жуан Педро
ПСЖ : Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
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