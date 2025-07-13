У фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться володар Ліги конференцій Челсі та тріумфатор Ліги чемпіонів ПСЖ — матч, що відбудеться 13 липня у Нью-Джерсі, стане першим завершенням оновленого 32-командного формату турніру і, можливо, має шанси стати історичним.

НЕДІЛЯ, 13 ЛИПНЯ, 22:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Для лондонців цей турнір став справжнім викликом — після поразки від Фламенгу на груповому етапі команда Енцо Марески впевнено пройшла плейоф: екстра-тайми проти Бенфіки, перемога над Палмейрасом, а в півфіналі — подвійний удар від Жуана Педру у ворота його рідного клубу Флуміненсе. Саме новачок став несподіваним героєм, чудово вписавшись у побудову атакувальної гри Марески.

"Сині" вже здобули титул Ліги конференцій і повернулися до Ліги чемпіонів, а тепер стоять за крок від ще одного міжнародного трофею. І це попри складний старт сезону та часті кадрові втрати. У фіналі Мареска зможе розраховувати на Кайседо, Колвілла та Джеймса, хоча Лавія та Бадьяшиль залишаються під питанням. Тим не менш, форма команди на турнірі дає вболівальникам підстави для оптимізму — 5 перемог у 6 матчах і цілком злагоджений малюнок гри.

Парижани тим часом проводять один із найкращих сезонів у своїй історії. Після поразки від Ботафогу в першому матчі команда Луїса Енріке рознесла всіх суперників у плейофі: 4:0 проти Інтера Маямі, 2:0 над Баварією, і зрештою — знищення мадридського Реала у півфіналі з рахунком 4:0. Без жодного пропущеного м’яча за три матчі. Ось така потужність.

Фінал Ліги чемпіонів проти Інтера завершився з рахунком 5:0, а Кубок Франції команда виграла з трьома забитими у фіналі — усе це свідчить про фантастичну форму команди. Дембеле, Руїс, Кварацхелія, Дуе — атакувальна лінія ПСЖ виглядає грізно, і навіть без дискваліфікованих Пачо та Ернандеса парижани демонструють неймовірну збалансованість і темп.