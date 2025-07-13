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Форвард продовжує подорожувати Близьким Сходом.

Бразильський нападник Роберто Фірміно влітку 2023 року завершив свої виступи за англійський Ліверпуль та у якості вільного агента подався до аравійського клубу Аль-Ахлі.

Як виявилось, це була мандрівка за великими трофеями для 33-річного виконавця, адже він зміг допомогти клубу виграти Лігу чемпіонів Азії.

Але на цьому свою подорож Фірміно зупиняти не хоче й за рік до завершення дії чинного контракту сповістив клуб про бажання змінити місце роботи.

Відносно недалека подорож очікує на бразильця — до Катару, де йому контракт запропонував місцевий Ас-Садд.

Вартість переходу оцінюється в 7 млн євро.

У минулому сезоні Фірміно забив 12 голів та віддав 10 гольових передач у 31 матчі.