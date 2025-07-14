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У фінальному поєдинку в Іст-Резерфорді команда Енцо Марески розібрала на запчастини переможця Ліги чемпіонів УЄФА — Парі Сен-Жермен.

Футболу багато не буває — так свого часу вирішили у ФІФА перед запровадженням змін до регламенту Клубного чемпіонату світу-2025, тож цього літа в нас вийшов не період міжсезоння, а минулий сезон, який майже безшовно перетворився на наступний. Але цю тривалу історію, яка аж упродовж місяця розгорталась на теренах США, усе ж таки треба було довести до логічного завершення.

"Проста" половина турнірної сітки — здається, на найвищому клубному світовому рівні про це говорити не доводиться, але все ж таки той шлях, який лондонський Челсі подолав до фіналу у Іст-Резерфорді був значно простішим за іменами суперників, аніж довелось вибивати французькому Парі Сен-Жермен. Судіть самі — із одного боку Бенфіка, Палмейрас та Флуміненсе, а з іншого Інтер Маямі, Баварія та мадридський Реал. Не надто схоже на рівновагу.

І цей контекст насправді міг виявитись вирішальним у фінальному протистоянні. Бо те, що ми побачили, таки тягне на повноцінну сенсацію в масштабі всього турніру. Команда Луїса Енріке ніби була знесиленою від самого початку, і коли опинилась на перших хвилинах під пресингом, то без наслідків вилізти з-під нього так і не змогла.

А Челсі просто чекав на слушну нагоду, коли суперники трохи піднімуться з власної половини, і можна буде починати їх ловити на контратаках. На 22 хвилині був перший гарний приклад цього, коли просте закидання на правий фланг атаки Гюсто протиснув повз Мендеша, після чого з другої спроби віддав у штрафному м’яч Палмеру, а той низом покотив у дальній кут.

Так само, як зробив Коул уже за вісім хвилин, коли Колвілл запустив його до контратаки на правий фланг, а півзахисник змістився до центру й знову переграв Доннарумму більярдним ударом під дальню стійку. І, як не дивно, через той самий правий фланг пізніше, на 43 хвилині, прийшла ще одна гольова атака від команди Марески. І знову Палмер, але цього разу він загострив на Жуана Педро, який перекинув воротаря.

Сказати, що після цього всі були здивовані — не сказати нічого. Але ще був попереду другий тайм, і команда Енірке вже забивала й понад три голи на цьому турнірі, тож матч для неї був точно далеким від завершення. Такою була думка у тих, хто бажав побачити інтригу в цій грі, але в підсумку інтрига полягала лише в тому, чи зможе Санчес зберегти власні ворота недоторканними, коли на них будуть навалюватись суперники знову й знову.

І він таки це зробив, а ПСЖ прогнозовано побіг тиснути вже з перших хвилин, але так і не пробив іспанського воротаря, як і в поодиноких моментах першого тайму. А потім Челсі почав через свіжого Делапа ще й до контратак ходити, тож це вже Доннаруммі двічі доводилось запобігати повному знищенню власної команди, захист якої явно потребував когось гідного, щоб замінити Пачо. Щось пішло не за планом. А наприкінці матчу ще й Жуан Невеш вирішив смикнути за волосся Кукурелью, тож "червоно-сині" просто зневірились.

Фінальний свисток австралійсько-іранського арбітра Алірези Фагані зафіксував перемогу лондонського Челсі у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025, тоді як французький Парі Сен-Жермен зупинився за крок до заповітного трофею.— ПСЖ 3:0Палмер, 22, 30, Жуан Педро, 43Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Дьюзбері-Голл, 77), Кайседо, Е. Фернандес (Сантос, 60) — К. Палмер, Жуан Педро (Делап, 67), Нету (Нкунку, 77).Доннарумма — Хакімі (Заїр-Емері, 72), Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 73), Дембеле, Кварацхелія (Баркола, 58).Попередження: Нету, Кайседо, Гюсто, Колвілл — Мендеш.