Завершилася 1236 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що «найближчими днями» медіа дізнаються про «рекордний потік зброї» для України від США.

🔸 СБУ під час спецоперації на Київщині ліквідувала російських агентів — чоловіка та жінку, які за завданням ФСБ убили полковника Служби безпеки Івана Воронича. Під час затримання вони чинили опір.

🔸 У Луцьку поляки та українці зібралися на месу за жертвами Волинської трагедії.

🔸 Кабмін готує оновлення виплат при народженні дитини, а також підтримки у перші роки її життя — анонсував Зеленський.

🔸 New York Times випустили репортаж «Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вторглася в росію». У ньому журналістка перебуває на Курщині та спілкується з бойовиками «Ахмату», які, за її словами, «боролися за повернення території».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час загалом відбулося 152 бойових зіткнення.

Сьогодні держава-терорист завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

Сім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої у двох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили десять ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили два автомобілі, три мотоцикли, 16 БпЛА, п’ять антен БпЛА, артилерійський засіб, пункт управління БпЛА та одне укриття. Також українські захисники уразили два автомобілі, мотоцикл, чотири гармати та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив сім невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони та 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для «Пакунку школяра» та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі. 

І також сьогодні обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах. 

Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!