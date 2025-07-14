Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час загалом відбулося 152 бойових зіткнення.

Сьогодні держава-терорист завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

Сім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої у двох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили десять ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили два автомобілі, три мотоцикли, 16 БпЛА, п’ять антен БпЛА, артилерійський засіб, пункт управління БпЛА та одне укриття. Також українські захисники уразили два автомобілі, мотоцикл, чотири гармати та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив сім невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони та 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.