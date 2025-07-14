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Петренко готується до потенційного переходу в резервну команду восьмиразового чемпіона Чехії.

18-річний український голкіпер Олександр Петренко, який виступає за молодіжну команду Баєра Леверкузен, проходить перегляд у складі Славії B — резервного складу восьмиразового чемпіона Чехії.

Празький клуб офіційно підтвердив, що Петренко перебуває в командному таборі на 10-денному перегляді. Українця розглядають як потенційне посилення для другої команди, а не основного складу.

У сезоні 2024/25 Петренко провів другу частину чемпіонату на правах оренди у складі Вікторії Кельн (U-19), де зіграв 6 матчів. У червні воротар також перебував на перегляді в молодіжній команді Вердера Бремен, але контракту не підписав.

Петренко є вихованцем академій Динамо та Шахтаря, до Німеччини перебрався у 2022 році — через угорську Кішварду опинився в структурі Баєра. Контракт із леверкузенським клубом чинний до 30 червня 2026 року.

До слова, 12 липня український голкіпер вже потрапив до заявки Славії B на товариський матч. Якщо перегляд завершиться успішно, Петренко може продовжити кар'єру в Чехії.