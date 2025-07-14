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Пів року гравець перебував у оренді в Монці.

Аргентинський центральний захисник Томас Паласіос долучився до міланського Інтера влітку минулого року за 6,5 млн євро, які отримав за нього Індепендьєнте Рівадаві, та прогнозувався як перспективна заміна для вже наявних у "нерадзуррі" гравців на цій позиції.

Аби 22-річний виконавець адаптувався в реаліях Серії A та мав бодай-якусь практику, на другу частину сезону його відправили до оренди в Монцу, яку можна було назвати помірно продуктивною.

Аргентинець провів на полі 471 хвилину в 11 матчах у чемпіонаті та Кубку Італії.

Цього ж літа Паласіос повернувся до розташування "змій" і навіть був присутній у їхній заявці на Клубному чемпіонаті світу-2025, але на полі так і не з’являвся.

Як наслідок, Інтер почав розглядати можливості для трансферу футболіста, і інтерес грецького Олімпіакоса в цьому плані може виявитись дуже доречним.

На ринку Паласіоса оцінюють у 4 млн євро.