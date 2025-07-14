Португальський фахівець підписав контракт із саудівським клубом на один сезон.
Жорже Жезуш, Ан-Наср
14 липня 2025, 22:59
Ан-Наср офіційно оголосив про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером.
Як повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії, 70-річний португальський наставник очолив команду на один сезон.
Останнім місцем роботи Жезуша був саудівський Аль-Хілаль, який він тренував із липня 2023-го до травня 2025 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Саудівської Аравії, Кубок Короля та встановила кілька рекордів у національних змаганнях.
Раніше у своїй кар’єрі Жезуш тренував Бенфіку, Фламенгу, лісабонський Спортінг, Фенербахче та інші клуби. Новий етап у кар’єрі португальця пов’язаний із поверненням до Саудівської Аравії, де він намагатиметься досягти успіху з Ан-Насром.