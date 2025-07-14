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Португальський фахівець підписав контракт із саудівським клубом на один сезон.

Ан-Наср офіційно оголосив про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером.

Як повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії, 70-річний португальський наставник очолив команду на один сезон.

السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد 💛



تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/AnKtpgb8PH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 14, 2025

Останнім місцем роботи Жезуша був саудівський Аль-Хілаль, який він тренував із липня 2023-го до травня 2025 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Саудівської Аравії, Кубок Короля та встановила кілька рекордів у національних змаганнях.

Раніше у своїй кар’єрі Жезуш тренував Бенфіку, Фламенгу, лісабонський Спортінг, Фенербахче та інші клуби. Новий етап у кар’єрі португальця пов’язаний із поверненням до Саудівської Аравії, де він намагатиметься досягти успіху з Ан-Насром.