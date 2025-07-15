🔸 Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко стати головою уряду й "суттєво оновити його роботу".
🔸 Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп повідомив, що до відправлення в Україну готують до 17 систем Patriot
🔸 Спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва. У межах візиту він зустрівся з Володимиром Зеленським
🔸 Уряд підтримав збільшення виплат за народження дитини: мами отримуватимуть 50 тисяч грн й іншу грошову допомогу
🔸 Дениса Шмигаля, ймовірно, розглядають на посаду міністра оборони. Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що його досвід "точно буде корисним» на цій посаді"
🔸 США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно $10 млрд, щоб вони надіслали його в Україну — пише видання Axios із посиланням на джерела. Зазначається, що це буде "перша хвиля". Нові постачання включатимуть ракети, засоби протиповітряної оборони й артилерійські снаряди.
🔸 Зеленський поговорив із Трампом та Рютте після того, як США підтвердили продаж зброї для України. За словами Зеленського, він подякував Трампу за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, "щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир"
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.
На даний час загалом відбулося 138 бойових зіткнень.
Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 64 авіаційних ударів, скинувши 100 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1168 дронів-камікадзе та здійснили 3980 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, здійснив 345 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська та Кам’янки.
П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Нової Кругляківки й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового. Ще вісім атак тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.
На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.
На Торецькому напрямку наші війська за сьогодні відбили п’ять ворожих атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 37 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 30 атак ворога, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу.
За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 140 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові машини піхоти, два автомобілі, 21 БпЛА, чотири антени БпЛА, два артилерійські засоби, термінал супутникового зв’язку, також уражено квадроцикл російських окупантів.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю.
На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили одну спробу загарбників просунутись у бік Кам’янського. Авіаударів зазнали Новоданилівка та Плавні.
На Придніпровському напрямку агресор здійснив дев’ять невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Одрадокам’янку ворог атакував некерованими авіаційними ракетами.
Сьогодні варто відзначити воїнів 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 1-ої окремої бригади територіальної оборони ім. Івана Богуна, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці!
Довгий був день сьогодні. Зустріч із генералом Келлогом – він почав візит в Україну, доволі змістовно. Ми говорили продуктивно, я вдячний Президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна – вона триває тільки через росію, тільки через бажання путіна продовжувати війну, затягувати її. росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все – все можливе для примусу росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з Президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу, ми працюємо на рівні наших команд – України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі. А також – щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону.
Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує росія. росія досі має на це кошти – кошти, щоб руйнувати життя сусідів. Не тільки України. Але світ знає, куди бити, щоб путін відчув біль і щоб росія відчула потребу шукати миру. російські фінанси на війну треба обрізати. Зв’язки росії з Іраном та Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати.
Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо «петріотів» для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз іще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних і до всіх дієвих кроків заради миру – тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме росія не готова. Саме росію треба примушувати. І це відбувається.
Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї – це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. Важливо й прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %.
Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепремʼєр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації.
Сьогодні провів зустріч із міністром оборони Данії – подякував за підтримку. У нас із Данією майже зразкова співпраця – багато проєктів уже реалізовано, багато домовленостей є. Сьогодні говорили про наступні спільні кроки. І готуємось зараз до розмови з Президентом Франції – я завжди ціную бачення Емманюеля та координацію нашої політики, нашу взаємодію з Францією.
Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає нам зберігати глобальну увагу до України, до потреб нашої держави, наших людей. Слава Україні!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!