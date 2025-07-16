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У Сполучених Штатах Америки завершилася головна футбольна подія цього літа: клубний чемпіонат світу. Football.ua згадує найяскравіші моменти цього турніру

"Клубний чемпіонат світу — це найгірша ідея, яку коли-небудь втілювали у футболі", — казав наприкінці червня легендарний німецький тренер Юрген Клопп. Думка титулованого фахівця поділила світ на два табори. Одні погоджувалися із Клоппом та розносили турнір у соцмережах. Інші вважали, що такі змагання – це прикраса світового футболу і нарешті клубний ЧС став повноцінним турніром, а не виставковим видовищем для галочки.

Нам із вами ж доводиться констатувати факт: клубний ЧС-2025 вже позаду. І він вийшов контраверсійним. Про події, які запам’яталися найбільше, поговоримо у нашому імпровізованому хіт-параді.

Погода проти

Найбільшим фейспалмом цього турніру можна вважати погоду. Якщо ви спитаєте в будь-якого футболіста Бенфіки, що він пам’ятає з цього турніру, він впевнено відповість: матчі по чотири години. Бо спочатку Бенфіка не могла зіграти другий тайм з Окленд Сіті: в Орландо оголосили штормове попередження і перерва замість 15 хвилин становила понад 2 години та 30 хвилин…

А потім у Бенфіки стався схожий досвід у матчі із Челсі в ⅛ фіналу: його теж перервали через несприятливі погодні умови за чотири хвилини до кінця основного часу. А ще, на клубному ЧС зупиняли матч Зальцбурга та Пачуки, Палмейраса із Аль-Ахлі, Ульсана та Мамелодні Сандаунз. Словом, по місцю проведення турніру є питання. Особливо, враховуючи те, що ЧС-2026 між збірними так само відбудеться у США.

Трамп затьмарив успіх Челсі

Парадокс, але після фіналу клубного ЧС більше уваги отримав не переможець турніру – Челсі, а… президент країни-господарки Дональд Трамп. Спочатку він вийшов нагороджувати лондонський клуб, а потім забрав собі медаль переможця… Як з’ясувалося згодом, апетити Трампа не мали меж: окрім медалі, оригінальний кубок переможця клубного чемпіонату світу залишився в Овальному кабінеті Білого Дому, а Челсі отримав лише копію. Ось така американська гостинність…

А ще згадується візит Ювентуса до Білого Дому, де президент США почав розповідати їм про участь трансгендерів у жіночих змаганнях. А потім вся команда виступила масовкою, коли Трампа почали запитувати про війну між Ізраїлем та Іраном… Такої дивини світ ще не бачив.

Мессі нагадав про Тора

Звісно, на цьому турнірі головною інтригою поміж строк проходило питання: чи здатні арабські та американські клуби потягатися іх європейцями? Адже чимало гравців з Європи поїхали на вигідні контракти на Близький Схід. На противагу їм на клубному ЧС були представлені місцеві клуби: Лос-Анджелес, Сіетл Саундерс та Інтер Маямі. Останній клуб мав особливу увагу, адже у його складі грали легенди Барселони Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та звісно ж, Ліонель Мессі.

Утім, зіркова команда далеко на зайшла: на стадії ⅛ фіналу їх вибив ПСЖ. Мессі ж на турнірі особливо не блищав – забив лише переможний м’яч у грі із Порту (2:1) і відсвяткував його, показуючи жест Тора.

Новим зіркам – зелене світло

А ще, на КЧС-2025 ми побачили безліч приємних відкриттів. Якщо Коул Палмер минулого сезону в АПЛ забив 15 голів, а позаминулого – 22, то на цьому турнірі півзахисник Челсі остаточно дав зрозуміти: він – лідер цієї команди, калібра Френка Лемпарда-2005. Палмер двічі відзначився у фіналі і віддав гольову передачу. Він же допоміг Челсі пройти Палмейрас у чвертьфіналі (забив перший гол, Челсі виграв 2:1) і асистував Кірану Дьюсберрі-Холлу в тому-таки матчі з Бенфікою (4:1 в овертаймі).

Окрім Палмера, варто відзначити успішний дебют Джоба Беллінгема за Боруссію: він забивав у ворота Мамелоді Сандаунз та асистував Даніелю Свенсону, коли той забивав переможний м’яч у ворота Ульсана.

Намагався здійснити неможливе 20-річний голкіпер Окленд Сіті Нейтон Герроу. На клубному чемпіонаті світу він зіграв в двох матчах: від Бенфіки пропустив шість голів, але зробив 10 сейвів. А от з Бокою Хуніорс саме надійна гра голкіпера дозволила новозеландцям взяти єдине очко на турнірі.

Гонсало Гарсія несподівано розкрився в Реалі, навіть попри наявність Мбаппе, Родріго та Вінісіуса. Саме 21-річний нападник став одним з найкращих голеадорів турніру, забивши чотири голи. Від влучних ударів головної сенсації клубного ЧС постраждали Аль-Хіляль, Зальцбург, Ювентус та Пачука.

Словом, приємних відкриттів на цьому турнірі не бракувало. Цікаво тепер, як вони увійдуть в сезон і чи матимуть вони достатньо часу на відновлення, аби наступного сезону обійтися без травм…

Подерті стіни — вирок ФІФА

Скільки б не вистрибував зі своїх дорогих італійських штанів Джанні Інфантіно, розповідаючи про комерційний успіх цього турніру та популяризацію футболу в США, але американських вболівальників ці казки Джанні Радарі не вразили.

Згадайте, матчі групового етапу: в Орландо той-таки матч Бенфіки та Окленд-сіті на 25-тисячному стадіоні прийшло подивитися 6000 людей. Трохи відчувався вайб УПЛ останніх років. Щоправда, у нас повні стадіони не збираються з безпекових причин…

Так, фінальний матч зібрав майже повний стадіон в Іст-Резерфорді. Але, до прикладу, півфінал між Челсі та Флуміненсе зібрав 70 556 глядачів при місткості стадіону у 82 566. Матч Бенфіка – Челсі привернув увагу лише 25 929 глядачів, коли ж Банк оф Амеріка в Шарлотті здатен вмістити 74 867 людей. А супердраматичне протистояння між Ман Сіті та Аль-Хілялем наживо побачили 42 311 глядачів, коли Citrus Bowl в Орландо спокійно міг прийняти ще 23 тисячі шанувальників гри мільйонів.

Так, матчі між грандами європейського футболу збирали пристойну аудиторію, але й провали а-ля Бенфіка – Баварія (33 287 з 74 867 можливих) траплялися досить часто. Нагадувало це квартиру, яка мала виглядати на статус “люкс”, але потенційним покупцям показали її на стадії ремонту…

Звісно, FIFA могла б врахувати, що соккер в Штатах не користується шаленою популярністю, поки там є NFL, NBA, NHL і MLB. Але ж нам цю ідею продавали під соусом генеральної репетиції майбутнього чемпіонату світу. Там теж чекати 50% заповнюваності трибун у груповому етапі чи все ж ця подія американців зацікавить більше?

Великий куш

І все ж, окрім промацування проблемних зон перед ЧС-2026 та потіхи американських глядачів, гроші були ще одним важливим фактором КЧС-2025. Після турніру Джанні Інфантіно розповів, що ФІФА заробила 2 мільярди доларів, в середньому – 31 мільйон за кожен матч. Інфантіно каже: “Це величезний успіх, жоден турнір не зрівняється з цим”.

Підтвердити комерційний успіх можуть у Челсі: переможці турніру поповнили клубний бюджет на понад 120 мільйонів доларів! З них 38 за участь у турнірі, ще 4 мільйони – за участь у груповому етапі (за дві перемоги). Вихід до ⅛ приніс пенсіонерам ще 7,5 млн. Чвертьфінал додав до цього 13 мільйонів і 125 тисяч доларів, а півфінал — 21 млн. Зрештою, за участь у фінальному матчі Енцо Мареска і компанія забрали ще 30 мільйонів + 10 млн за перемогу. Тепер у них не так багато часу на відпочинок та підготовку до сезону 2025/2026, але згадаймо про довжину лави запасних Челсі (і вчергове покачаємо головою, згадавши, що там міг бути Мудрик).

Словом, клубний чемпіонат світу, в цілому, футбольну спільноту байдужою не залишив. Хтось захоплювався ще одним шансом побачити зарубити між топовими європейськими клубами поза межами Ліги чемпіонів і національних чемпіонатів. А хтось щиро не розумів, кому це все потрібно? У будь-якому випадку, турнір виконав чи не основну опцію футболу — викликав емоції у вболівальників.