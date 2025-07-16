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Але гравець іншої думки з цього приводу.

Одним із пунктів нової угоди поміж аравійським Ан-Насром та португальським суперзірковим нападником Кріштіану Ронладу було суттєве посилення складу представників Близького Сходу в поточне літнє трансферне вікно задля боротьби за трофеї.

До своїх планів "жовто-сині" додали американського нападника італійського Мілана Крістіана Пулішича.

26-річний виконавець провів уже другий сезон у складі "россонері", куди перейшов із лондонського Челсі за 20,8 млн євро, і відзначився в минулій кампанії 17 голами та 12 асистами в 50 матчах.

Проте бажання Ан-Насра запросити гравця до себе протирічить думці самого Пулішича з цього приводу.

Під час останньої розмови з представниками аравійців Крістіан дав зрозуміти — його майбутнє наразі пов’язано виключно з Міланом, і на підтвердження цього він готовий до укладання нового контракту.