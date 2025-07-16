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Голкіпер Флуміненсе став лідером серед усіх 40-річних футболістів.

Портал Transfermarkt опублікував рейтинг футболістів віком 40 років і старше, які зіграли найбільше матчів у 2025 році. У списку домінує бразильський ветеран – воротар Флуміненсе Фабіо, якому вже 44 роки.

Фабіо провів вражаючі 37 матчів у всіх турнірах цього року, що є абсолютним рекордом серед гравців у віковій категорії 40+. Легендарний португалець Кріштіану Роналду, який у лютому відсвяткував 40-річчя, має на 11 матчів менше – 26 і посідає третє місце у рейтингу.

Другу позицію зайняв Паоло Герреро – перуанський форвард, який у 41 рік провів 27 поєдинків за Альянсу Ліму та національну збірну.