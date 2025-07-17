🔸 Верховна Рада підтримала постанову про відставку уряду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля — за це проголосував 261 депутат
🔸Тепер Шмигаль очолить Міністерство оборони, Міністерство енергетики очолить Світлана Гринчук з Мінекології. А Герман Галущенко стане міністром юстиції.
🔸 Правоохоронці ДБР проводили обшуки у квартирі загиблого льотчика Андрія Пільщикова (Джуса) через розслідування щодо директора "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна
🔸 росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Щонайменше двоє загиблих та 27 поранених
🔸 Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 112 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 63 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки, досі триває три боєзіткнення
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Синьківка та Загризове. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки.
На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки, три боєзіткнення тривають.
Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та у бік Виїмки.
На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції у районах Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку шість разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак, триває бій.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Досі тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація вдарила по Добропіллю.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 129 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три автомобілі, 11 мотоциклів, 32 БпЛА, міномет та антену управління БпЛА; пошкоджено танк, міномет, чотири гармати, три укриття для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле та Зелене Поле. Два боєзіткнення тривають досі.
На решті напрямків особливих змін не відбулося.
Сьогодні варто відзначити воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці, українки!
Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним. Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані.
Сьогодні вже почались юридичні процедури для оновлення уряду – депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань – дуже сфокусовано – разом із Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто.
Загалом я хочу зараз подякувати і Денису Шмигалю, і всій команді уряду України. Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі. Ми пройшли три дуже складних зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства. Зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально. Денис знає всі виклики сфери оборони. Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків. Завтра будуть представлені відповідні пріоритети. Також готуємо зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України. Сьогодні було багато нарад, багато зустрічей – кадрових, багато зустрічей підготовчих – і на цей тиждень, і вже наступний тиждень також. Будуть вагомі рішення й у сфері внутрішньої політики, і, звісно, у сфері оборони, зокрема щодо нашої протиповітряної оборони.
Сьогодні ж була доповідь щодо нових санкційних рішень України – жодного дня не втрачаємо в тиску на росію за війну та на всіх осіб, які так чи інакше підтримують росію або виправдовують її агресію. Нові санкції – незабаром.
Дякую всім, хто з нами! Дякую всім, хто з Україною! Дякую всій команді нашої держави! Слава Україні!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!