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Реконструкція легендарного стадіону триває довше, ніж планувалося.

Іспанська Барселона вп’яте змушена змінити терміни повернення на свій легендарний стадіон Камп Ноу. Як повідомляє Sportanalytic, головною причиною затримки стали складні будівельно-технічні роботи, які значно відтермінували завершення реконструкції арени.

Спочатку "синьо-гранатові" планували зіграти на оновленому Камп Ноу вже у грудні 2024 року, але через обсяг та складність модернізації повернення команди знову відкладається. Наразі прогнозована дата — жовтень 2025 року, однак точний день буде залежати від темпів будівництва.

Поки триває реконструкція, Барселона продовжить проводити домашні матчі на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса. У клубі наголошують, що не готові ризикувати безпекою та комфортом уболівальників заради дотримання формальних строків.

Серед основних вимог до нового стадіону: сучасна інфраструктура, високі стандарти безпеки трибун та відповідність усім міжнародним нормам. У Барселоні запевняють, що затримка виправдана — Камп Ноу має стати не лише оновленим, а й максимально комфортним і безпечним домом для клубу та його фанатів.