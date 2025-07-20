Завершилася 1242 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Підлітки з Бердянська Тигран Оганнісян й Микита Ханганов, яких росіяни вбили влітку 2023 року за проукраїнську позицію, отримали орден Свободи посмертно.

🔸 У Польщі обурилися через промову посла України про Волинську трагедію, яка нібито тривала 10 секунд. Це виявилося фейком.

🔸 Чеські документалісти зняли фільм про трьох громадян Чехії, які не вірили тому, як медіа висвітлюють війну в Україні, і підтримували росіян. Їх привезли в східні українські міста, щоб вони могли побачити все на власні очі.

🔸 Нова мовна омбудсменка Олена Івановська розповіла, що планує працювати над тим, щоб українська мова була представлена у відеоіграх та електронних сервісах. Також обіцяє посилити позиції української жестової мови.

🔸 Рустем Умєров запропонував російській стороні провести зустріч наступного тижня. Зеленський нагадав, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, «щоб забезпечити дійсно тривалий мир».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 288 артилерійських обстрілів.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районі Серебрянки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Часового Яру та Білої Гори, дві атаки українські підрозділи вже відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один мотоцикл, десять безпілотних літальних апаратів та один термінал супутникового зв’язку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські за поточну добу відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове.

Сьогодні варто відзначити воїнів 106-ої окремої бригади територіальної оборони, 79-го прикордонного загону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.