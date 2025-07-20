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Аргентинська зірка продовжує запалювати в США.

У рамках чергового туру МЛС-2025 Нью-Йорк Ред Буллз у ніч на 20 липня приймав Інтер Маямі.

Саме господарі поля відкрили рахунок у протистояння, але гості ще до завершення першого тайму тричі уразили їхні ворота. Ліонель Мессі відзначився асистами під час першого й другого голів колективу Хав'єра Маскерано. У другій половині матчу зірка клубу з Маямі записав на свій рахунок і два результативні удари.

Нью-Йорк Ред Буллз — Інтер Маямі 1:5

Голи: Гак, 14 — Альба, 24, Сеговія, 27, 45+3, Мессі, 60, 75

Мессі ділить першу сходинку списку найкращих бомбардирів турніру із Семом Сарріджем (Нешвілл, обидва — 18). У 18-ти поєдинках МЛС-2025 Ліонель також відзначився дев'ятьма гольовим передачами (згідно з правилами турніру, з урахуванням тих, що передували останній перед взяттям воріт).

Інтер Маямі йде п'ятим у турнірній таблиці Східної конференції, маючи 41 заліковий бал у 21-му матчі, тоді як Нью-Йорк Ред Буллз перебуває на дев'ятій сходинці з 33-ма очками в 24-х протистояннях. Лідер — Цинциннаті (48 у 24-х поєдинках).