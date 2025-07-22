🔸 У працівників НАБУ та САП відбулися обшуки. На тлі цього посли G7 висловили стурбованість та заявили, що уважно стежать за розслідуванням
🔸 Військовий медик заявив про приховування санітарних втрат у 60 ОМБр та інші "кричущі порушення"
🔸 Рада національної безпеки і оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами
🔸 Зеленський заявив, що новий раунд переговорів між Україною та рф у Туреччині відбудеться 23 липня
🔸 Відбулося 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Україні нададуть снаряди та гроші на дрони
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень.
Противник завдав одного масованого ракетного удару двадцятьма чотирма ракетами та сорок п’ять авіаційних ударів, скинувши шістдесят одну керовану авіаційну бомбу. Також використав для ударів 1251 дронів-камікадзе та здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, ще одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали чотири атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка та Кутьківка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку українські зупинили воїни вісімнадцять штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.
Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив сорок три наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено вісімдесят одного окупанта, з яких сорок шість – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили п’ять безпілотних літальних апаратів, а також уразили одну ворожу гармату.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. Досі тривають чотири боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районі Кам’янського, проте підрозділи Сил оборони успішно відбили ворожий натиск. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.
На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.
Сьогодні слід відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС
ЗС України, які ефективно нищать ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогодні провів засідання РНБО – перше в оновленому форматі РНБО після змін в уряді й саме про те, що ми обговорювали з урядовцями. Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових «тіньових» галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових «сірих» схем. Є також уже чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу – це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни. Пам’ятаємо, що саме український бізнес, саме українські підприємства забезпечують нормальне життя для наших людей і можливість працювати за будь-яких умов. Бізнес потребує передбачуваності, і це буде. Я вдячний усім, хто підтримує.
Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом, із військовими про закупівлі дронів – усіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами. Окрім цього – дипстрайки та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування – беремо все, що здатне захищати наші міста від «шахедів» та позиції на фронті. Це також одне із завдань для українських дипломатів – сьогодні взяв участь у нараді з послами нашої країни. Маємо суттєвий дефіцит фінансів на виробництво зброї в Україні, і українські дипломати разом з усіма урядовцями, разом з Офісом Президента мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів. Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність наших друзів, готовність європейців допомагати. Маємо кожну домовленість виконати на сто відсотків і швидко. Готуємо також значну активізацію роботи щодо санкцій проти росії за цю війну. Це й нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій. росія використовує кожну санкційну діру для того, щоб фінансувати війну. Відповідно, маємо максимально синхронізувати всі санкції – партнерів у нас, в українській юрисдикції, українські санкції – у юрисдикціях наших партнерів, а також санкційні режими партнерів мають бути синхронізовані між ними. Робота значна, але санкції довели свою ефективність. Ми бачимо по «мінусах» в російській економіці, по проблемах із їхніми бюджетами, у виробництвах, що санкції реально працюють. Цього має бути більше, щоб висушити російський економічний потенціал.
І ще одне.
Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину «шахедів» і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по росії: якщо путін так здурів на темі «шахедів» і терору, вони мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу росії у війні, – кожен працює на досягнення миру. Дякую також усім партнерам, які просувають нові та більш сильні санкції, зокрема вторинні санкції. Хай російська бравада не вводить в оману – вони справді відчувають вплив санкцій. І вони повинні припинити агресію. росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир. Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую нашим воїнам! І ще одне.
Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей".
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!