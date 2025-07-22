"Сьогодні провів засідання РНБО – перше в оновленому форматі РНБО після змін в уряді й саме про те, що ми обговорювали з урядовцями. Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових «тіньових» галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових «сірих» схем. Є також уже чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу – це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни. Пам’ятаємо, що саме український бізнес, саме українські підприємства забезпечують нормальне життя для наших людей і можливість працювати за будь-яких умов. Бізнес потребує передбачуваності, і це буде. Я вдячний усім, хто підтримує.

Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом, із військовими про закупівлі дронів – усіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами. Окрім цього – дипстрайки та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування – беремо все, що здатне захищати наші міста від «шахедів» та позиції на фронті. Це також одне із завдань для українських дипломатів – сьогодні взяв участь у нараді з послами нашої країни. Маємо суттєвий дефіцит фінансів на виробництво зброї в Україні, і українські дипломати разом з усіма урядовцями, разом з Офісом Президента мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів. Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність наших друзів, готовність європейців допомагати. Маємо кожну домовленість виконати на сто відсотків і швидко. Готуємо також значну активізацію роботи щодо санкцій проти росії за цю війну. Це й нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій. росія використовує кожну санкційну діру для того, щоб фінансувати війну. Відповідно, маємо максимально синхронізувати всі санкції – партнерів у нас, в українській юрисдикції, українські санкції – у юрисдикціях наших партнерів, а також санкційні режими партнерів мають бути синхронізовані між ними. Робота значна, але санкції довели свою ефективність. Ми бачимо по «мінусах» в російській економіці, по проблемах із їхніми бюджетами, у виробництвах, що санкції реально працюють. Цього має бути більше, щоб висушити російський економічний потенціал.

І ще одне.

Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину «шахедів» і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по росії: якщо путін так здурів на темі «шахедів» і терору, вони мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу росії у війні, – кожен працює на досягнення миру. Дякую також усім партнерам, які просувають нові та більш сильні санкції, зокрема вторинні санкції. Хай російська бравада не вводить в оману – вони справді відчувають вплив санкцій. І вони повинні припинити агресію. росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир. Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую нашим воїнам! І ще одне.

Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей".