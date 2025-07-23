Завершилася 1245 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту № 12414, який фактично підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора та обмежує незалежність цих органів. Пізніше Зеленський підписав його, про що свідчать картка законопроєкту й сайт парламентської газети "Голос України".

🔸 У Києві містяни зібралися на акцію протесту після ухвалення законопроєкту № 12414. Слідом за Києвом люди у Львові, Дніпрі та Одесі також вийшли на мітинг. Працівники НАБУ подякували українцям за підтримку.

🔸 Під час виконання завдання розбився винищувач Mirage-2000. Пілот катапультувався — Повітряні сили.

🔸 Малюк та Кравченко вважають, що після ухвалення закону щодо НАБУ та САП ті не втратять незалежності.

🔸 "Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності", — Буданов на тлі закону про НАБУ і САП закликав українців "проявити мудрість".

🔸 росіяни атакували Україну 47 безпілотниками. Унаслідок російського обстрілу постраждали Одеса й Суми. В Одесі спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Постраждала одна людина.

🔸 У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них 13-річна дівчинка. Також у столиці побачили повалені дерева і будівельний кран, що впав через шквальний вітер.

🔸 На Донеччині в ДТП загинув командир штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан.