🔸 Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту № 12414, який фактично підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора та обмежує незалежність цих органів. Пізніше Зеленський підписав його, про що свідчать картка законопроєкту й сайт парламентської газети "Голос України".
🔸 У Києві містяни зібралися на акцію протесту після ухвалення законопроєкту № 12414. Слідом за Києвом люди у Львові, Дніпрі та Одесі також вийшли на мітинг. Працівники НАБУ подякували українцям за підтримку.
🔸 Під час виконання завдання розбився винищувач Mirage-2000. Пілот катапультувався — Повітряні сили.
🔸 Малюк та Кравченко вважають, що після ухвалення закону щодо НАБУ та САП ті не втратять незалежності.
🔸 "Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності", — Буданов на тлі закону про НАБУ і САП закликав українців "проявити мудрість".
🔸 росіяни атакували Україну 47 безпілотниками. Унаслідок російського обстрілу постраждали Одеса й Суми. В Одесі спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Постраждала одна людина.
🔸 У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них 13-річна дівчинка. Також у столиці побачили повалені дерева і будівельний кран, що впав через шквальний вітер.
🔸 На Донеччині в ДТП загинув командир штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 66 КАБ. Крім того, застосував 1218 дронів-камікадзе, здійснив 4094 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, та здійснив 234 обстріли, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Западне.
Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На даний час точиться бій.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сімнадцять атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки, ще чотири боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили десять штурмових дій противника, дотепер триває два боєзіткнення.
На Покровському напрямку ворог здійснив 61 атаку. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Вісім бойових зіткнень досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 70. Знешкоджено бойову машину піхоти, мотоцикл, дві артилерійські системи, 15 БпЛА, антену зв’язку, антену управління БпЛА, та два укриття для особового складу противника. Також значно пошкоджено танк, чотири мотоцикли, п’ять артилерійських систем, чотири укриття для особового складу, два засоби супутникового зв’язку та пункт управління БпЛА російських окупантів.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.
На Придніпровському напрямку сім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Сьогодні слід відзначити воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно дають відсіч противнику.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Станом на 1:00, звернення президента України на його офіційних сторінках у соціальних мережах не з'явилося.
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!