Кілька речей за цей день.

Зараз у Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди – початок із турецькою стороною в Анкарі: ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді. Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення наших українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань.

Сьогодні ж увесь день – підготовка нового етапу обміну. Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що попри всі складнощі українці повертаються додому. І за кожним прізвищем проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію. Було вже немало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо.

Звісно, було багато нарад з урядовцями, із представниками правоохоронних органів. Фактично саме із цього почався мій день. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, щоб вони сказали й один одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу – про подальшу спільну роботу. Та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже – справедливості в Україні. Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, всі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, одне одному, на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, усі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в межах нашої стратегії трансформації держави. Сьогодні ж я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави. Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо. І я дякую всім, хто підтримує, і залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити цю війну, зупинити це російське зло й забезпечити Україні достойний мир. І саме так, як усі ми це бачимо, – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це".