🔸 Президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який матиме "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій», але водночас «забезпечить силу системі правопорядку". НАБУ і САП привітали цю ініціативу
🔸 У столиці та інших містах України люди другий день поспіль вийшли на акцію проти обмеження незалежності антикорупційних органів
🔸 Української та російська делегації провели третій етап перемовин у турецькому Стамбулі
🔸 ДБР розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині
🔸 Сирський відкинув можливість відставки через свій вік: "Можу зробити 100 відтискань без перерви".
🔸 У Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною вартістю $322 млн — Пентагон. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування. До другого пакету — БМП Bradley та їх ремонт
🔸 Україна та росія провели дев’ятий етап обміну, про який було домовлено в Стамбулі — Зеленський. За словами президента, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБ. Крім того, застосував 1174 дронів-камікадзе, здійснив 4237 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб, та здійснив 324 обстріли, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, три боєзіткнення тривають дотепер.
Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Ще два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, ще сім боєзіткнень досі тривають.
На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Григорівки, одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед в напрямку Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні двічі штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька. Сили оборони відбили одну атаку противника, один бій ще триває.
На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. Чотири бойових зіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 120 окупантів та поранили 91. Знешкоджено три автомобілі, три мотоцикли, одну гармату, 12 БпЛА, дві антени управління БпЛА противника. Також значно пошкоджено один автомобіль, п’ять гармат, п’ять антен управління БпЛА та два термінали супутникового зв’язку російських окупантів.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Воскресенка та Вільне Поле, ще три боєзіткнення тривають.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Малій Токмачці.
На Придніпровському напрямку вісім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ої окремої бригада берегової оборони, які ефективно дають відсіч противнику.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Кілька речей за цей день.
Зараз у Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди – початок із турецькою стороною в Анкарі: ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді. Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення наших українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань.
Сьогодні ж увесь день – підготовка нового етапу обміну. Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що попри всі складнощі українці повертаються додому. І за кожним прізвищем проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію. Було вже немало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо.
Звісно, було багато нарад з урядовцями, із представниками правоохоронних органів. Фактично саме із цього почався мій день. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, щоб вони сказали й один одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу – про подальшу спільну роботу. Та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже – справедливості в Україні. Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, всі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, одне одному, на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, усі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в межах нашої стратегії трансформації держави. Сьогодні ж я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави. Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо. І я дякую всім, хто підтримує, і залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити цю війну, зупинити це російське зло й забезпечити Україні достойний мир. І саме так, як усі ми це бачимо, – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це".
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!