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Турне Близьким Сходом триває.

Бразильський центральний нападник Роберто Фірміно влітку 2023 року завершив свої виступи за англійський Ліверпуль та в якості вільного агента перейшов до аравійського Аль-Ахлі.

На цьому моменті розпочалась пригода на Близькому Сході для вже 33-річного виконавця, і цього літа, коли він оголосив про небажання в подальшому виступати в складі "зелених", було сподівання на повернення до Європи.

Однак цього не сталось — катарський Ас-Садд зробив усе від себе залежне, щоб оформити трансфер футболіста за 7 млн євро.

У підсумку на новому місці роботи Фірміно отримав контракт на два роки.

За Аль-Ахлі бразилець провів 65 матчів, забив 21 гол та віддав 17 гольових передач.