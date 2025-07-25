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Вітсель прагне виступати в топ-чемпіонаті Європи.

Бельгійський півзахисник Аксель Вітсель, який нещодавно залишив Атлетіко, наразі перебуває у статусі вільного агента, але, за його словами, ще не готовий завершити кар’єру. В інтерв’ю La Gazzetta dello Sport він відверто розповів про свою мрію продовжити виступи в Європі: "Я б дуже хотів пограти в Серії А. Це тактична ліга з високим рівнем. Хочу залишитися в топ-чемпіонаті".

Вітсель зізнався, що захоплений трансфером Кевіна Де Брюйне до Наполі та вірить у сильну зв’язку між ним і Лукаку, яку вони демонстрували у збірній Бельгії: "Кевін — справжній чемпіон. Якщо Модрич не завадить, Де Брюйне стане найкращим півзахисником Серії А. А з Лукаку їм навіть не потрібно говорити — достатньо одного погляду".

За словами Акселя, команда з Неаполя є головним претендентом на скудетто: "Наполі — фаворит. Вони вже були чемпіонами і мають Конте на чолі. Лукаку — це гарантія результату".