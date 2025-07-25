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Данський нападник прагне проявити себе в Єврокубках.

Буде/Глімт офіційно представив нового гравця — 23-річного данця Матіаса Йоргенсена. Форвард, який приєднується з Ольборга, підписав контракт терміном на чотири роки та не приховує радості з приводу переходу: "Це чудово, я з нетерпінням чекав цього моменту. Дуже радий бути тут і готовий одразу почати", — сказав він в інтерв'ю клубному сайту.

Йоргенсен назвав Глімт "великим клубом із серйозними досягненнями останніх років" та зазначив, що хоче стати частиною цієї історії.

Минулого сезону нападник провів 32 матчі за Ольборг у всіх турнірах, забив 10 м’ячів і віддав 5 результативних передач. Його головними козирями є фізична потужність, універсальність і вміння працювати як на атаку, так і на захист.

Дебют Йоргенсена може відбутися вже в найближчому матчі проти Волеренги.