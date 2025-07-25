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Українець відзначився результативним ударом у другому поспіль спарингу.

Олімпіакос у Нідерландах розгромив Норвіч Сіті в товариському матчі.

Грецький клуб відкрив рахунок у першому таймі, а по перерві голом відзначився Роман Яремчук (провів на полі весь спаринг). Пізніше англійці пропустили востаннє, але відповісти супернику бодай одним результативним ударом так і не зуміли.

Норвіч Сіті — Олімпіакос 0:3

Голи: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Б'янкон, 56

Нагадаємо, Олімпіакос придбав Яремчука в липні 2024-го, підписавши розрахований на чотири кампанії контракт із ним. Тоді Брюгге отримав за нині 29-річного українця 2 млн євро.

Протягом минулого сезону Роман відзначився десятьма голами й чотирма асистами в 33-х матчах усіх турнірів, допомігши новому для нього клубу виграти чемпіонат і Кубок Греції.

Завтра, 26 липня, підопічні Хосе Луїса Менділібара зустрінеться з АЗ Алкмар.