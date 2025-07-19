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Нідерландський клуб зазнав поразки від грецького з рахунком 2:3.

Олімпіакос у Нідерландах провів товариський матч проти місцевого НАК Бреда.

Гості тричі уразили ворота представника Ередивізі в першому таймі. Відкрив рахунок у спарингу вже на шостій хвилині Роман Яремчук, якого по перерві замінив Хефте Бетанкор. Ближче до завершення протистояння підопічні Хосе Луїса Менділібара пропустили два гола, але вирвати бодай нічию колективу Карла Гуфкенса не вдалося.

НАК Бреда — Олімпіакос 2:3

Голи: Махмутович, 80, Ройлен, 90 — Яремчук, 6, Пневмонідіс, 10, Ляцікурас, 37

Нагадаємо, Олімпіакос придбав Яремчука в липні 2024-го, підписавши розрахований на чотири кампанії контракт із ним. Тоді Брюгге отримав за нині 29-річного українця 2 млн євро.

Протягом минулого сезону Роман відзначився десятьма голами й чотирма асистами в 33-х матчах усіх турнірів, допомігши новому для нього клубу виграти чемпіонат і Кубок Греції.

У п'ятницю, 25 липня, команда Менділібара зустрінеться з Норвіч Сіті.