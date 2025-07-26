Інше

Очільник Федерації футболу Камеруну знаходиться під слідством — справу розглядають ФБР і Мін’юст США.

Легендарний камерунський футболіст і нинішній президент Федерації футболу Камеруну (FECAFOOT) Самуель Ето’о опинився у центрі гучного фінансового скандалу.

Як повідомляє Foot Africa з посиланням на Actu Cameroun, зникли 600 тисяч доларів — гонорар, який мав бути виплачений збірній Камеруну за товариський матч проти Мексики в США у червні 2023 року.

За даними джерела, футболісти так і не отримали обіцяних виплат. Через це до Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Міністерства юстиції США було подано офіційну скаргу. Наразі готується міжнародне розслідування.

Хоча Самуель Ето’о напряму не вказаний як підозрюваний, саме він, як президент FECAFOOT, несе відповідальність за розподіл коштів. Ситуація загострює тиск на колишнього нападника Барселони, Інтера на низки інших європейських клубів, який очолює камерунську федерацію з 2021 року.

Матч між Камеруном і Мексикою відбувся в Сан-Дієго, а кошти, як зазначається, були перераховані організаторами — компанією Soccer United Marketing.