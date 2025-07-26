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Англійський та італійський клуби порадували шістьма голами.

Ліверпуль і Мілан зустрілися на Кай Так Спортс Парк у Гонконзі в рамках товариського матчу.

Саме номінальні гості відкрили рахунок у спарингу, хоча перший тайм усе ж завершився внічию. По перерві міланський гранд ще двічі уразив ворота переможця АПЛ-2024/25, на що той відповів уже в компенсований час. Майже одразу після цього крапку в протистоянні своїм другим голом поставив Ноа Окафор.

Ліверпуль у середу, 30 липня, гостюватиме в Йокогами Ф. Марінос в Японії, тоді як Мілан 31-го зустрінеться з Перт Глорі в Австралії.

Ліверпуль — Мілан 2:4

Голи: Собослаї, 26, Гакпо, 90+3 — Леан, 10, Лофтус-Чік, 52, Окафор, 59, 90+4

Ліверпуль: Аліссон (Мамардашвілі, 46) — Гравенберх (Мортон, 63), ван Дейк (Конате, 46), Робертсон (Цимікас, 46) — Стівенсон (Керкез, 46), Собослаї (Джонс, 46), Мортон (Ньйоні, 32), Нгумоха (Бредлі, 46) — Салах (Гакпо, 46), Вірц (Фрімпонг, 46), Елліотт (Доак, 46)

Мілан: Меньян (П. Терраччано, 46) — Томорі (Ф. Терраччано, 78), Тіав (Дуцу, 84), Павлович (Габбія, 46) — Салемакерс (Маньї, 84), Фофана (Муса, 46), Річчі (Комотто, 78), Лофтус-Чік (Бондо, 63), Бартезагі (Еступіньян, 63) — Пулішич (Окафор, 46), Леан (Чуквезе, 63)