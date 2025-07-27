Завершилася 1249 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У "Слузі Народу" заперечили інформацію, ніби депутати фракції не підтримають законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. Раніше Financial Times із посиланням на джерела писало, до 70 "слуг" висловили своє невдоволення новим проєктом закону.

🔸 У росії на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї згорів навчально-бойовий винищувач Збройних сил росії СУ-27УБ.

🔸 Далекобійні дрони СБУ атакували в російському Ставрополі завод "Сигнал" — один із найбільших у рф виробників радіоелектроніки.

🔸 росіяни масовано обстріляли Харківщину та Дніпропетровщину. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойові зіткнення.

Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські підрозділи відбили дев'ять атак окупантів. Ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, та здійснив 270 артилерійських обстрілів, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п'ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп'янська та Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п'яти локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 — безповоротно. Наші захисники знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, одну багі, шість мотоциклів, дві гармати, 12 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв'язку, антену керування БпЛА, один склад боєприпасів. Також значно пошкоджено один автомобіль, чотири мотоцикли, чотири артилерійські системи та сім укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір'ю.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Авіаудару зазнала Одрадокам'янка.

Сьогодні варто відзначити воїнів 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які ефективно протидіють ворогу.