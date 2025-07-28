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Змагання проходитимуть із 1 до 3 серпня в Кишиневі.

Збірна України з пляжного футболу незабаром вирушить до Молдови для участі у четвертому відбірному етапі Євроліги-2025 у Дивізіоні А.

Змагання відбуватимуться з 1 по 3 серпня у Кишиневі.

Головний тренер Микола Костенко представив склад, до якого увійшли 12 виконавців.

Склад збірної України на четвертий етап Євроліги-2025

Воротарі: Андрій Неруш (BSC Sunrise), Олександр Пославський (Альтернатива).

Польові гравці: Олександр Корнійчук, Антон Росс (обидва — Альтернатива), Андрій Борсук, Олександр Самойленко (обидва — BSC Sunrise), Олег Зборовський, Максим Войток, Іван Глуцький (усі — Сервіт), Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Ігор Левченко (усі — Вибір ДЮСШ-10).

"30 липня ми вирушаємо з Києва до Молдови, а вже 31 в нас заплановане офіційне тренування в Кишиневі. 1 серпня граємо з Францією, 2 — з Латвією й 3 — з Італією.

Суперники в нас не менш серйозні, ніж на першому етапі. Італійці завжди перебувають у числі топкоманд. Французи ж чудово виступили на відбірному етапі в Іспанії: посіли перше місце у своїй групі, набрали дев'ять очок. Вони переграли навіть чинних чемпіонів Євроліги — португальців. Усі лідери в строю плюс з'явилося декілька молодих виконавців. Але найголовніше — вони в дуже гарному функціональному стані, за рахунок чого просто переїхали Португалію. Тому наш перший матч, із Францією, умовно кажучи, буде визначальним.

Наше завдання-мінімум, щоб стовідсотково вийти до Суперфіналу, — дві перемоги у групі. Але, ясна річ, ми ставимо перед собою максимальне завдання — виграти цей тур, здобувши три перемоги. Тому активно готуємося, тренувальний процес іде згідно з планом.

Розраховуємо провести заняття в Києві ще в понеділок та вівторок. Усі гравці збірної — у бойовій готовності, беруть участь у багатьох матчах своїх клубів. Зараз проходить фінальна частина чемпіонату Києва. Там шість команд приблизно одного рівня, тож іде напружена боротьба. Усі хлопці працюють і перебувають у хорошому ігровому тонусі, адже зараз пікова частина сезону", — сказав Костенко.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Італія та Латвія. Перший матч пройде проти Франції, 1 серпня, о 18.30.