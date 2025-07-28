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Жнудерл — новий воротар молодіжної команди загребського Динамо та надія словенського футболу.

Динамо Загреб оголосило про підписання 18-річного воротаря Тай Жнудерла, який раніше виступав у юнацькій збірній Словенії. Голкіпер уклав багаторічний контракт, де його офіційно зустріли президент правління Звонімір Бобан та спортивний директор Даріо Дабац.

Жнудерл розпочав кар’єру в Маріборі, а в 15 років перебрався до академії португальської Браги, де провів три сезони. У складі команди U-19 він здобув чемпіонський титул Португалії — один із небагатьох юнацьких трофеїв клубу. Серед тренерів молодого голкіпера був колишній воротар загребської команди Едуарду Карвалью.

Нині Тай є основним воротарем юніорської збірної Словенії і пройшов усі вікові рівні національної команди. В Динамо він спочатку увійде до складу юнацької команди.

Сам гравець висловив захоплення новим етапом: "Приїхати сюди — неймовірне відчуття. Всі прийняли мене як свого, ніби я завжди тут був, допомагають почуватися вдома. У Бразі мене тренував Едуарду Карвалью, який багато розповідав про Динамо і казав, що це великий клуб. Прихід сюди — справді особливий момент у моїй кар’єрі".