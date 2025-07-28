Інше

Легенда?

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу напередодні свого 80-річчя висловився про свій вік. Цитує колишнього тренера донецького Шахтаря та київського Динамо італійське видання Tuttosport.

"Я не почуваюся на 80 років. Проживаю цей момент спокійно та свідомо. Не думаю, що якийсь тренер колись досягав мого віку, все ще стоячи на тренерському містку та очолюючи збірну, яка претендує на вихід на чемпіонат світу.

Щоб відсвяткувати цей день, я запросив до себе додому гравців п'яти поколінь. Тих, хто грав зі мною і з ким ми грали на чемпіонаті світу 1970 року, тих, кого я тренував у часи Хаджі. Я хочу подякувати їм за те, як вони допомогли мені стати тим, хто я є.

Чи вийде Румунія на чемпіонат світу? Ми погано почали, програвши Боснії, частково через провину судді. Звичайно, зараз у нас немає таких талантів, з якими ми потужно виступали на ЧС-1994. Хаджі, Редучою, Думітреску, Попеску, Белодедічи, Мунтяну в нас зараз немає, але ми хочемо компенсувати це організацією та побудовою гри", — заявив Луческу.

Зазначимо, що 80 років легендарному румунському фахівця виповниться завтра, 29-го липня.