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Півзахисник починає "дорослу" кар’єру в незвичних умовах.

Аравійський Неом навесні цього року здобув підвищення в класі й готується до виступів у Про-лізі.

І відповідно потребує кадрового підсилення, адже прагне нав’язати боротьбу іншим заможним клубам країни.

Але вектор роботи "соколів" на трансферному ринку цього літа є доволі різноманітним.

Цього разу вони спробували вихопити з молодіжної команди французького Монако атакувального півзахисника Саймона Буабре, і їм таки вдалось дотиснути "монегасків".

10 млн євро + 2 млн євро бонусів отримає клуб за 19-річного виконавця, і це той випадок, коли домовитись про продаж вдалось швидше, аніж переконати гравця їхати на Близькій Схід.

За "дорослу" команду Монако Буабре провів п’ять матчів.