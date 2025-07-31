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Італійці подвоїли вартість футболіста за рік.

Минулого літа італійський Комо завершив трансфер бразильського нападника Габріела Стрефецци з Лечче за 3,5 млн євро, якого до цього випробовував на правах піврічної оренди.

Але вже за сезон 28-річний виконавець наближається до відходу з клубу через появу пропозиції від грецького Олімпіакоса в розмірі 8 млн євро.

"Червоно-білі" узгодили умови контракту з гравцем до 2028 року із зарплатнею в 1,4 млн євро + бонуси, після чого домовились із його клубом щодо відступних.

Очікується, що найближчим часом Стрефецца прибуде до Нідерландів, де Олімпіакос проводить передсезонну підготовку.

За минулий сезон у бразильця шість голів та п’ять гольових передач у 38 матчах.