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Пройшли чергові товариські матчі міжсезоння.

Сьогодні, 31 липня, кілька топ-клубів провели чергові товариські матчі.

У першому матчі Барселона розгромила корейський Сеул із рахунком 7:3.

У складі "блаугранас", які розпочали розгром на восьмій хвилині, дублями відзначилися Ямал і Торрес, а ще по голу забили Левандовські, Крістенсен та Гаві.

Сеул — Барселона 3:7

Голи: Чо, 26, Аль Араб, 45+1, Чон, 85 – Левандовскі, 8, Ямаль, 14, 45+3, Крістенсен, 55, Ф.Торрес, 74, 88, Гаві, 76.

У другому поєдинку Мілан знищив австрійський Перт Глорі з рахунком 9:0.

У складі команди Массіміліано Алегрі голами відзначилися Терраччано, Комотто, Чуквуезе, Річчі та Муса, а Окафор та Леау оформили дублі.

Перт Глорі – Мілан 0:9

Голи: Терраччано, 3, Окафор, 23, 27, Комотто, 29, пен., Чуквуезе, 31, Леау, 46, 85, Річчі, 58, Муса, 80.

У третьому спарингу було лондонське дербі, в якому Арсенал поступився Тоттенгему з рахунком 0:1.

Автором єдиного гола став Сарр, який забив наприкінці першого тайму.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко з'явився на полі на 77 хвилині.

Арсенал – Тоттенгем 0:1

Гол: Сарр, 45.