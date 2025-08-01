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38-річний аргентинець підпише новий контракт із клубом до 2028 року.

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі продовжить виступи за Інтер Маямі. Як повідомляє журналіст Хаві Кампос, новий контракт футболіста буде чинним до 2028 року.

⚠️ NOTÍCIA TOT COSTA



🇦🇷 Messi renovarà amb l'@InterMiamiCF per les tres pròximes temporades, fins el 2028



🔊 Ho explica @xavicampos pic.twitter.com/IscyhKjqzh — Tot costa (@totcosta) July 31, 2025

Мессі, який приєднався до клубу з МЛС у 2023 році, провів у сезоні 2025 року 30 матчів, забивши 24 голи та віддавши 10 результативних передач. Його нинішній контракт спливає наприкінці року, однак сторони досягли згоди щодо пролонгації співпраці.

Transfermarkt оцінює ринкову вартість 38-річного аргентинця у 18 мільйонів євро. Новий контракт означає, що Мессі залишиться в Маямі щонайменше ще на три сезони.