Інше

Панатінаїкос домовився про перехід Ауреліу Бути.

Трансфер правого захисника франкфуртського Айнтрахта Ауреліу Бути до Панатінаїкоса вважається завершеним, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що за 28-річного португальця ангольського походження клуб Бундесліги отримає 1 млн євро + бонуси. Вже найближчим часом гравець має пройти медогляд.

Бута приєднався до Айнтрахта Франкфурт у липні 2022 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Антверпен.

На рахунку Ауреліу чотири гола й сім асистів у 65-ти матчах за "орлів" у всіх турнірах. Сезон-2024/25 фланговий оборонець провів у Реймсі (оренда), відзначившись однією гольовою передачею в 31-му поєдинку Ліги 1 і Кубка Франції.

Нагадаємо, наступного четверга, 7 серпня, Панатінаїкос прийматиме донецький Шахтар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26. Раніше повідомлялося, що капітан афінського клубу може пропустити обидві зустрічі з "гірниками".