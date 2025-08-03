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38-річний захисник приєднався до команди у статусі вільного агента.

Пафос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім захисником Челсі, ПСЖ та Арсенала Давідом Луїсом.

Угода з 38-річним бразильцем розрахована до літа 2027 року. Він дістався кіпріотам безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

Останнім клубом Луїса була Форталеза, де він провів 17 матчів.

Нагадаємо, Пафос зіграє проти київського Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра пройде 5 серпня.