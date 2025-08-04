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Легкої долі не передбачається.

У понеділок, 4 серпня, у Домі європейського футболу в швейцарському місті Ньйон відбуватимуться жеребкування раунду плей-оф кваліфікації всіх трьох єврокубків.

Україну на цьому етапі можуть представляти київське Динамо в Лізі чемпіонів, якщо попередньо здолає кіпрський Пафос, донецький Шахтар у Лізі Європи, якщо подужає грецький Панатінаїкос, а також житомирське Полісся, якщо пройде повз угорський Пакш.

Для "біло-синіх" та "гірників" передбачена можливість переходу в турнір меншого рангу, у випадок невдачі на третьому раунді відбору.

Серед можливих суперників Динамо Київ у Лізі чемпіонів будуть наступні команди:

Буде/Глімт (Норвегія)

Копенгаген (Данія) або Мальме (Швеція)

Лех (Польща) або Црвена Звезда (Сербія)

Лудогорець (Болагрія) або Ференцварош (Угорщина)

Селтік (Шотландія)

Тоді як у Лізі Європи кияни можуть зіграти проти:

переможця пари Хамрун Спартанс (Мальта) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Янг Бойз (Швейцарія)

невдахи пари Лудогорець (Болагрія) — Ференцварош (Угорщина)

невдахи пари Копенгаген (Данія) — Мальме (Швеція)

Донецький Шахтар у Лізі Європи може зіграти проти:

Генк (Бельгія)

РФШ (Латвія) або КуПС (Фінляндія)

Абердін (Шотландія)

Самсунспор (Туреччина)

У Лізі конференцій на "гірників" можуть чекати:

Ларне (Північна Ірландія) або Санта Клара (Португалія)

Серветт (Швейцарія) або Утрехт (Нідерланди)

Фредрікстад (Норвегія) або Мідтьюлланд (Данія)

АЕК (Кіпр) або Легія (Польща)

АІК (Швеція) або Дьєр (Угорщина)

Для Полісся в Лізі конференцій підготували наступних можливих суперників:

Фіорентина (Італія)

Вікінг (Норвегія) або Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Ракув (Польща) або Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Сент Патрікс (Ірландія) або Бешиктша (Туреччина)

Сількеборг (Данія) або Ягелонія (Польща)

День жеребкувань почнеться з Ліги чемпіонів о 13:00.