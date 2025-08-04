Легкої долі не передбачається.
фото ФК Динамо Київ
04 серпня 2025, 11:15
У понеділок, 4 серпня, у Домі європейського футболу в швейцарському місті Ньйон відбуватимуться жеребкування раунду плей-оф кваліфікації всіх трьох єврокубків.
Україну на цьому етапі можуть представляти київське Динамо в Лізі чемпіонів, якщо попередньо здолає кіпрський Пафос, донецький Шахтар у Лізі Європи, якщо подужає грецький Панатінаїкос, а також житомирське Полісся, якщо пройде повз угорський Пакш.
Для "біло-синіх" та "гірників" передбачена можливість переходу в турнір меншого рангу, у випадок невдачі на третьому раунді відбору.
Серед можливих суперників Динамо Київ у Лізі чемпіонів будуть наступні команди:
Буде/Глімт (Норвегія)
Копенгаген (Данія) або Мальме (Швеція)
Лех (Польща) або Црвена Звезда (Сербія)
Лудогорець (Болагрія) або Ференцварош (Угорщина)
Селтік (Шотландія)
Тоді як у Лізі Європи кияни можуть зіграти проти:
переможця пари Хамрун Спартанс (Мальта) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Янг Бойз (Швейцарія)
невдахи пари Лудогорець (Болагрія) — Ференцварош (Угорщина)
невдахи пари Копенгаген (Данія) — Мальме (Швеція)
Донецький Шахтар у Лізі Європи може зіграти проти:
Генк (Бельгія)
РФШ (Латвія) або КуПС (Фінляндія)
Абердін (Шотландія)
Самсунспор (Туреччина)
У Лізі конференцій на "гірників" можуть чекати:
Ларне (Північна Ірландія) або Санта Клара (Португалія)
Серветт (Швейцарія) або Утрехт (Нідерланди)
Фредрікстад (Норвегія) або Мідтьюлланд (Данія)
АЕК (Кіпр) або Легія (Польща)
АІК (Швеція) або Дьєр (Угорщина)
Для Полісся в Лізі конференцій підготували наступних можливих суперників:
Фіорентина (Італія)
Вікінг (Норвегія) або Істанбул Башакшехір (Туреччина)
Ракув (Польща) або Маккабі Хайфа (Ізраїль)
Сент Патрікс (Ірландія) або Бешиктша (Туреччина)
Сількеборг (Данія) або Ягелонія (Польща)
День жеребкувань почнеться з Ліги чемпіонів о 13:00.